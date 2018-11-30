زلزال بقوة 7 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية.. وتحذير من تسونامي

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الأول والأقوى الزلزال يقع على مسافة 12 كيلومترا شمال أنكوريج، أكبر مدن ألاسكا ويسكنها نحو 300 ألف نسمة، وركض الناس خارج مبانيهم أو احتموا تحت مكاتبهم.

وظهرت رؤية شقوق في مبنى من طابقين بوسط أنكوريج، كما نشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لشقوق في الطرق وانهيار السقف في مدرسة ثانوية بأنكوريج.

وتمكن الناس من العودة إلى الداخل بعد وقوع أول زلزال، لكن الزلزال الذي تلاه وبلغت قوته 5.8 درجة ريختر بعدها بخمس دقائق دفعهم مجددا للركض والخروج إلى الشوارع.

وبثت قنوات التلفزيون المحلية أشرطة فيديو ظهرت فيها رفوف في محلات تجارية، وقد بدت فارغة بعد أن وقعت الأغراض، التي كانت عليها أرضا، كما بدت أعمدة الإنارة على الطرقات وهي تهتز بشدة.

وأغلقت جامعة ألاسكا في إنكوراج أبوابها ودعت كل العاملين “غير الأساسيين” فيها إلى المغادرة، كما أغلق المطار بانتظار تحديد الأضرار المحتملة.