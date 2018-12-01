أمطار المدينة المنورة تحتجز عشرات المواطنين.. و”المدني” يبحث عن مفقودين

المدينة - الوئام - سمير اللهيبي:

شهدت المدينة المنورة، اليوم، أمطارا متوسطة إلى غزيرة، شملت مناطق ينبع والعلا وبدر وخيبر والعيص ووادي الفرع، وتسببت في احتجاز عشرات المواطنين.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، إن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تلقى تحذيرا أحمرا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار غزيرة على المدينة ومحافظاتها، وعليه تم نشر فرق الدفاع المدني منذ وقت مبكر وتجهيز مناطق الإسناد الآلي والبشري بالقوارب والمعدات الفنية لمواجهة الحالة وتخفيف أضرارها.

وأضاف في بيان رسمي، أن القطاعات التي تعمل سويا مع الدفاع المدني نفذت خطة الأمطار المعتمدة من قبل أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان آل سعود، والذي يتابع الحالة الجوية منذ بدايتها.

ووجه الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني إلى القيام بمهامها ومسؤولياتها وفق خطة الطوارئ العامة قبل وأثناء وبعد الحالات الماطرة بالمنطقة وسرعة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

ونفذ مدني المدينة خطة السيول والأمطار من خلال التحرك السريع والتمركز في النقاط المهمة التي حددت مسبقا بالآليات والقوى البشرية اللازمة للتعامل مع طبيعة المخاطر، بمناطق الإسناد في الإدارات الخارجية والتي تضم عددا من الجهات المعنية لتنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول كما ساهم التنسيق بين الإدارات المعنية في احتواء الحالة، وفقا للبيان.

وتابع “في ظل الحالة الجوية ارتفعت وتيرة التنسيق بين مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالمنطقة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لنقل التحذيرات الخاصة بالحالة الجوية”.

ونتيجة هطول الأمطار تلقت مراكز التحكم بالمحافظات 76 بلاغا حيث تم التعامل معها في حينها، وتتضمن 25بلاغا في المدينة المنورة “التماسات كهربائية وتوقف مصاعد واحتجازات انتهت في حينها، و10 بلاغات في محافظة العيص “احتجازات”، و41 بلاغا في محافظة ينبع، وإنقاذ 40 شخصا محتجزا”.

ومازالت فرق الدفاع المدني وبمشاركة طيران الأمن تتعامل مع الاحتجازات بوادي سما بتلعة نزا حيث تم العثور 8 مفقودين منهم 5 أشخاص تم العثور عليهم عن طريق طيران الأمن ومازالت فرق الدفاع المدني وطيران الأمن يسعيان للبحث عن 3 مفقودين.

وسالت أودية وادي العقيق بالمدينة المنورة ووادي النجيل والسريط والأقرع وحوضا في العلا وواظي أم يسر ومصادر والعقيلية ورن والنويصفة بالعيص ووادي سما وعباثر ورخو وتلعة نزا وخمال والنجف، وتم تمرير ما يخص بعض الجهات المعنية في حينها.

وأكد أن الجهات المعنية تعمل سويا لإزالة الخطر ورفع مخلفات الأمطار على الطرق الخارجية وسحب المياه من الطرق والشوارع والتقاطعات الرئيسية داخل المدن والمحافظات.

ولم ينتج عن الحالة الجوية التي تعرضت لها منطقة المدينة المنورة أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة، العميد علي بن عبدالرحمن المطيري، جاهزية فرق الدفاع المدني بالمنطقة ومتابعة مستجدات الحالة الجوية المستمرة حتى الأحد.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية أو النزول للمواقع المنخفضة وفي بطون الأودية أو محاولات عبورها عند جريانها والحذر من السيول المنقولة.

في السياق، أجّلت أمانة المدينة المنورة، زيارة البقيع غدا، جراء الأمطار، وقالت في بيان صحفي: “‏أخي المواطن والمقيم والزائر، تعتذر أمانة منطقة المدينة المنورة بتأجيل فتره الزيارة لبقيع الغرقد صباح السبت وذلك نظرا لاستمرار هطول الأمطار والحاجة لعمل الصيانة اللازمة في البقيع، وسوف تكون موعد الزياره مساء غد بعد صلاة العصر شاكرين ومقدرين تعاونكم معنا”.