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بالصور.. القبض على وافد مخالف حرق 5 مركبات في جدة

بالصور.. القبض على وافد مخالف حرق 5 مركبات في جدة
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أعلن المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم، القبض على مرتكب جريمة حرق 5 مركبات بحي مشرفة بمحافظة جدة.

وقال في بيان صحفي: “نتائج المتابعة الأمنية للجريمة وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها، أسفرت عن تحديد هوية المتهم بارتكاب الجريمة، من مخالفي نظام الإقامة، والقبض عليه، وإيقافه، وإحالة القضية للنيابة العامة”.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، وفقا للبيان.

 

بالصور.. القبض على وافد مخالف حرق 5 مركبات في جدة

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