مقتل 40 وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي في اشتباكات بمحافظة البيضاء

واس - الوئام

لقي أربعون عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، وأصيب آخرون، اليوم في اشتباكات مع قوات من الجيش اليمني، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصادر عسكرية أن الاشتباكات بين قوات الجيش اليمنية و الميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة فضحة بمديرية الملاجم نتج عنه مقتل ثلاثين منهم وإصابة العشرات بجروح.

وذكرت المصادر،أن طيران تحالف دعم الشرعية باليمن دمر بضربة جوية مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران نتج عنه مصرع عشرة عناصر من ميليشيا الحوثي في جبهة قانية .

وفي ذات السياق أسقط الجيش اليمني، طائرة مسيرة للمليشيا الحوثية في منطقة قانية بمحافظة البيضاء، ولم تذكر المصادر معلومات أخرى حول الحادثة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران لن تكون يوماً ما جادة في الوصل إلى السلام.

جاء هذا خلال لقائه في عدن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك وقبيل أيام على انعقاد مشاورات جديدة بين الأطراف اليمنية في السويد.

وقال رئيس الوزراء: “إن ميليشيا الحوثي الانقلابية هي جماعة فاشية وعنصرية متطرفة، لن تكون يوماً ما جادة في الوصل إلى السلام، ودائماً ما يلجؤون للسلام لإيهام المجتمع الدولي، لكنهم بحاجة لإبرام اتفاقيات جزئية وتحصل بعدها إشكاليات أكبر “، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار المسؤول اليمني، إلى أن الحكومة الشرعية هيأت كافة الموانئ التي تقع في المناطق المحررة في عدن والمكلا والمخا لاستقبال كافة المساعدات الإنسانية وإيصالها للمتضررين من جراء الحرب العبثية التي تشنها المليشيا الانقلابية.

وأكد حرص الأجهزة التنفيذية للحكومة في المحافظات على وصول المساعدات الإنسانية لكافة مستحقيها من المتضررين في البلاد دون استثناء بما يؤمّن حالة التحسن في الوضع الإنساني، مبيناً أن الحكومة بدأت منذ الخميس الماضي في صرف رواتب المتقاعدين في كافة المحافظات الأمر الذي سيكون له أثر كبير على تحسن الوضع الاقتصادي.

من جهته، قال لوكوك، إن منظمة الأمم المتحدة تعمل جاهدة لتقديم المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن ومستمرة في إعداد أبحاث ميدانية للاطلاع على كافة احتياجات السكان.

وأطلع، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، رئيس الوزراء اليمني، على نتائج زيارته إلى العاصمة صنعاء ، وزيارته إلى مدينة الحديدة .