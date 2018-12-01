هطول أمطار رعدية في 5 مناطق سعودية

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على شمال ووسط و غرب المملكة كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والقصيم في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 25-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.