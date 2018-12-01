أغلاهم طائرة ولي العهد محمد بن سلمان.. بالأرقام تعرف على تكلفة طائرات الزعماء المشاركين في قمة العشرين

الرياض- الوئام:

أينما يحل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أي محفل دولي سيكون للمملكة العربية السعودية الكلمة العليا، وسيكون ضمن أولويات زعماء العالم لقاء ممثل بلد من أقوى الاقتصاديات في العالم وقائدة العالم الإسلامي والعربي، هذا ما تقوله لغة الأرقام عن مكانة المملكة العربية السعودية كما حدث مؤخرا في اجتماعات ولقاء قمة العشرين المقامة حاليا في الأرجنتين.

في لقطة جانبية على هامش انعقاد أعمال قمة العشرين، حضر رؤساء العالم كل بطائرته الرئاسية الخاصة، والمعدة مسبقا على أعلى المستويات لتشارك في المحافل الدولية، ويحرص على ذلك كل زعماء الدول بالإشراف بأنفسهم على هذا الأمر، بما أنها تمثل الوجهة الأولى لكل دولة.

أما عن تكلفة طائرات الزعماء والقادة المشاركين في قمة العشرين، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى، حيث حضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في طائرة من بوينغ 747.. بتكلفة 520 مليون دولار وتم تجهيزها من الداخل بـ150 مليون دولار.

وكان من بين الحضور المشاركين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حضر في طائرة من طراز IL-96-300.. بتكلفة 500 مليون دولار، وهي واحدة من أضخم طائرات رؤساء العالم، ثم طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طراز بوينغ vc-25 .. بتكلفة 500 مليون دولار، ووقع ترامب مؤخرا صفقة جديدة مع بوينغ لإنتاج طائرتين رئاسيتين جديدتين ليحضر بهما في المحافل الدولية.

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد حضر إلى اجتماع قمة العشرين في الأرجنتين بهدية أمير قطر تميم بن حمد، وهي من طراز بوينغ 8748 أي.. بتكلفة 500 مليون دولار.

وأتى بعده مباشرة رئيس وزراء اليابان الذي حضر بطائرة طراز بوينغ 747-400.. تكلفتها 400 مليون دولار، ثم تلاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من طراز AIRBUS A330-200 تكلفتها 240 مليون دولار.

وجاءت المستشارة الألمانية ميركل بطائرتها الرئاسية والتي اضطرت إلى الهبوط بعد عطل مفاجئ بها، في أثناء الحضور للمشاركة بقمة العشرين وهي من طراز airbus a340-313.. بتكلفة 300 مليون دولار.

والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عددا من رؤساء الوفود في مجموعة العشرين، قبيل انعقاد القمة، وكان في استقباله الرئيس الأرجنتيني.

لقاءات تاريخية على جانب القمة

والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التقى مساء الجمعة، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على جانب أعمال قمة العشرين المقامة حاليا في الأرجنتين.

كما التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على جانب انعقاد قمة العشرين المقامة في حاليا في الأرجنتين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه عقد لقاء وديا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على جانب انعقاد قمة العشرين.

وعقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقاءات جانبية قبل انطلاق أعمال قمة العشرين في الأرجنتين مع رؤساء وزعماء قادة العالم من بينهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون.

والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، نائب الرئيس الإندونيسي على هامش انعقاد قمة العشرين، كما التقى ولي العهد، في وقت سابق، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا على هامش انعقاد قمة العشرين المقامة حاليا في الأرجنتين.

والتقط زعماء العالم رؤساء الوفود المشاركة في قمة العشرين صورة جماعية، اليوم الجمعة، قبيل انعقاد القمة.

وانطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين، مساء الجمعة، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ورأس وفد المملكة العربية السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبدأ الرئيس الأرجنتيني الجلسة قائلا إن جوهر قمة العشرين هو احترام الاختلافات ونريد أن نتجاوز الخلافات على أسس الحوار.

وأضاف، في كلمته، أن الأرجنتين تأمل في وضع أسس لتجاوز الخلافات بيننا، والتحديات العالمية تحتم علينا العمل بشكل جماعي لحلها.

وأكد الرئيس الأرجنتيني أن هناك فرص للتقدم رغم التحديات على مختلف المستويات، وأن الحلول تكمن في الحوار فيما بيننا.

وأوضح أن القمة ستناقش الاستقرار المالي والتجارة الدولية كما تتطرق لقضايا المناخ والبنية التحتية وشدد رئيس الأرجنتين على أن بالحوار نستطيع بناء مستقبل مشرق نقضي فيه على الفقر.