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تم انزالهم بطرق آمنة

مكة: إنقاذ محتجزين في قمة جبل الخرار بوادي نعمان

مكة: إنقاذ محتجزين في قمة جبل الخرار بوادي نعمان
weam.co/557359
مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من إنقاذ 5 أشخاص محتجزين في قمة جبل الخرار بوادي نعمان.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد  تلقى الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بلاغا مفاده احتجاز 5 اشخاص تتراوح اعمارهم بين (١٨-٢٥) سنه في وادي نعمان بقمة جبل في منطقة الخرار.

وعلى الفور تم مباشرة فرق الإنقاذ مدعومة بوسائل الانارة وتم بفضل الله تعالى العمل على انزالهم بطرق آمنة وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أهاب بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التنزة في المواقع البرية والجبلية وأخذ الاحتياطات الأساسية من مياه واسعافات أولية في مثل تلك المواقع والابتعاد عن صعود المناطق الجبلية الخطرة واختيار الأماكن المناسبة للتنزة متمنين السلامة للجميع.

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