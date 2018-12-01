رئيس الزمالك المصري يعاقب اللاعبين بعد الخروج من كأس زايد

القاهرة- الوئام:

قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري مرتضي منصور خصم راتب شهر كامل للجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة السويسري كريستيان غروس، وكل معاونيه والجهاز الطبي والإداري عقب الخروج من كأس زايد للأندية أبطال العرب.

وتأهل فريق الاتحاد السكندري إلى دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم، عقب فوزه على الزمالك 4-3 بركلات الترجيح أمس الجمعة في إياب دور الستة عشر بالبطولة، بعدما انتهت مواجهتي الذهاب والإياب لدور الستة عشر بالتعادل 1-1.

وقال رئيس الزمالك المصري في تصريحات تليفزيونية إنه قرر أيضاً خصم نصف مستحقات لاعبي الفريق، طبقاً للعقود السنوية لكل منهم بعد الخروج من البطولة العربية من دور الـ16.

وأكد أن الزمالك ودع بطولة كأس زايد للبطولة العربية بسبب الثقة الزائدة في الفوز والصعود لدور الـ8 مشيراً إلى أن الفريق لم يقدم العرض القوى والجيد أمام الاتحاد.

وقال رئيس الزمالك- في تصريحات صحافية نقلها الموقع الرسمي لناديه -إنه من الوارد في كرة القدم الفوز والخسارة لكن الفريق لم يؤد بشكل قوى وبالروح القتالية التي كان يؤدى بها خلال اللقاءات الماضية.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن حكم اللقاء تغاضى عن احتساب 3 ضربات جزاء صحيحة للزمالك خلال اللقاء، لكن هذا ليس مبرر للخسارة.