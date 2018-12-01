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ستقام خلال العام المقبل

مصر تدعم طلب المغرب في استضافة أمم أفريقيا 2019

مصر تدعم طلب المغرب في استضافة أمم أفريقيا 2019
weam.co/557372
القاهرة- الوئام:

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم دعمه الكامل لملف نظيره المغربي حال تقدمه للحصول علي شرف تنظيم بطولة أمم أفريقيا بعد سحبها من الكاميرون.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يوم أمس الجمعة سحب حق استضافة كأس أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون، بداعي عدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات البطولة.

كذلك كشف الكاف خلال اجتماع لجنته التنفيذية اليوم في العاصمة الغانية أكرا أنه سيفتح باب الترشح للدول الراغبة في استضافة البطولة.

أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري أنهم يدعمون المغرب حال تقدمها، وقال أنهم لم يناقشوا ملف التقدم للحصول علي حق التنظيم من الأساس.

وكان مقرراً أن تقام البطولة في الفترة بين 7 يونيو إلى 30 من ذات الشهر وذلك بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، حيث كانت تقام في النسخ الماضية بمشاركة 16 منتخباً.

وتأهلت مصر بالفعل إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019، علماً بأنها توجت بالمركز الثاني في النسخة الأخيرة التي أقيمت بالجابون 2017.

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