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الإمدادات العالمية تتجاوز الطلب

النفط يسجل أضعف أداء شهري في أكثر من 10 سنوات

النفط يسجل أضعف أداء شهري في أكثر من 10 سنوات
weam.co/557375
سنغافورة- الوئام:

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية في الوقت الذي يضغط فيه تضخم المخزونات على المعنويات على الرغم من توقعات واسعة بأن أوبك وروسيا ستتفقان على خفض للإنتاج على نحو ما خلال هذا الأسبوع.

وسجل خام برنت والخام الأمريكي الخفيف أضعف أداء شهري في أكثر من 10 سنوات في نوفمبر ليخسرا ما يزيد عن 20% في الوقت الذي تتجاوز فيه الإمدادات العالمية الطلب.

وهبطت العقود الخام الأمريكي 52 سنتا، أو 1.01% لتبلغ عند التسوية 50.93 دولار للبرميل.وسجل خام برنت ثامن خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجعت الأسعار بعد أن سجلت مكاسب في وقت سابق من الجلسة عندما صعد برنت إلى 59.93 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 51.79 دولار.

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