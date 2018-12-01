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رئيس وزراء اليمن: الحوثي فاشي ومتطرف.. ليس جاداً في السلام

رئيس وزراء اليمن: الحوثي فاشي ومتطرف.. ليس جاداً في السلام
weam.co/557376
عدن- الوئام:

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران لن تكون يوماً ما جادة في الوصل إلى السلام.

جاء هذا خلال لقائه في عدن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، وقبيل أيام على انعقاد مشاورات جديدة بين الأطراف اليمنية في السويد.

وقال رئيس الوزراء اليمني إن ميليشيات الحوثي الانقلابية هي جماعة فاشية وعنصرية متطرفة، لن تكون يوماً ما جادة في الوصل إلى السلام، ودائماً ما يلجؤون للسلام لإيهام المجتمع الدولي، لكنهم بحاجة لإبرام اتفاقيات جزئية وتحصل بعدها إشكاليات أكبر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار المسؤول اليمني، إلى أن الحكومة الشرعية هيأت كافة الموانئ التي تقع في المناطق المحررة في عدن والمكلا والمخا لاستقبال كافة المساعدات الإنسانية وإيصالها للمتضررين من جراء الحرب العبثية التي تشنها الميليشيات الانقلابية.

من جهته، قال لوكوك، إن منظمة الأمم المتحدة تعمل جاهدة لتقديم المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن ومستمرة في إعداد أبحاث ميدانية للاطلاع على كافة احتياجات السكان.

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