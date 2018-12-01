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احتجزت 12 راهبة بمدينة الحديدة

مليشيا الحوثي تحول مصحة نفسية إلى ثكنة عسكرية

مليشيا الحوثي تحول مصحة نفسية إلى ثكنة عسكرية
weam.co/557377
الحديدة (اليمن)- الوئام:

نشرت مليشيا الحوثي العشرات من مسلحيها في مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعصبية بمدينة الحديدة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، واحتجزت عشرات من كوادره الطبية والإدارية بينهم 12 راهبة.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين تمركزوا داخل المشفى ومنعوا خروج الراهبات وبقية الممرضين من مغادرتها عقب نصب مضادات جوية على أسطح مبانيها التي تشرف على شارع جمال غرباً وحي غليل شرقاً.

المصادر ذكرت أن 12 راهبة من جنسيات متعددة يعملن في المشفى منذ 8 سنوات، حاولن المغادرة عقب نقل 42 مريضاً إلى جهةٍ مجهولة وتخزين ذخائر في أحد المخازن وانتشار المسلحين في ساحة وأسطح المشفى.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن المسلحين الحوثيين منعوا الراهبات من المغادرة وأبلغوهن أنهن محتجزات، وأنه سيتم ترتيب نقلهن إلى صنعاء تمهيداً لعودتهن إلى بلدانهن.

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