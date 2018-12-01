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قطع طرق وحرق سيارات الأمن

بالفيديو: بلجيكا تحترق.. «السترات الصفراء» تثير فوضى عارمة في بروكسل

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بروكسل- الوئام:

انتقلت عدوى السترات الصفراء من العاصمة الفرنسية باريس إلى بلجيكا، إذ شهدت العاصمة بروكسل احتجاجات واسعة في أول مظاهرة تنظمها الحركة خارج فرنسا.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وذلك بعد قيام السترات الصفراء بقطع عدد من الطرق وحرق سيارات الأمن.

ونشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو يبين حرق المتظاهرين لسيارات الشرطة وإحداث حالة من الفوضى في شوارع بروكسل.

وعطلت الحشود الغاضبة من رفع أسعار الوقود وتراجع مستويات المعيشة حركة المرور وجابت الشوارع لمدة ثلاث ساعات.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت نحو 60 شخصا قبل اندلاع العنف بسبب إغلاق الطرق أو حيازة ألعاب نارية خطرة.

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