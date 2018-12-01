الرياض- الوئام:

يستضيف فريق ريال مدريد الاسباني نظيره فالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الاسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر 1-12-2018 في الدوري الاسباني

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

ويحتل ريال مدريد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن إشبيلية المتصدر و5 نقاط عن برشلونة الوصيف، بينما يأتى فالنسيا في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر 1-12-2018 في الدوري الاسباني

ويعود ريال مدريد للمسابقة بعدما حقق انتصارا هاما على روما في الأولمبيكو بهدفين دون رد، بدوري أبطال أوروبا ليعيد البسمة إلى جماهيره التى تلقت صدمة الأسبوع الماضى بعد الخسارة من إيبار بثلاثية نظيفة فى الليجا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر 1-12-2018 في الدوري الاسباني

وعن مواجهة فالنسيا قال سولاري في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: نحن سنواجه فريقاً منظماً لكنهم يفتقرون لتسجيل الأهداف، وعلينا أن نكون أكثر خطورة على مرماهم طوال الـ90 دقيقة.

وتعليقا على أزمة إيسكو الذى خرج من حساباته فى الفترة الأخيرة قال: لدي 24 لاعباً محترفاً، كل شخص يقوم بعمله ويتعين علي إختيار التشكيلة، وبالتأكيد سأفعل ما أعتقد أنه الأفضل للجميع بدون أى أهواء شخصية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر 1-12-2018 في الدوري الاسباني

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام المباراة الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر 1-12-2018 في الدوري الاسباني

وسقط ريال مدريد بنتيجة 0/3 أمام إيبار في الجولة الماضية، في أول خسارة للفريق الملكي مع مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر 1-12-2018 في الدوري الاسباني

وحقق ريال مدريد الفوز 4 مرات من آخر 10 مباريات أمام فالنسيا في جميع المسابقات، في حين حقق الخفافيش فوزين، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر 1-12-2018 في الدوري الاسباني

ويملك ريال مدريد 20 نقطة في المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 7 نقاط عن المتصدر إشبيلية، في حين يملك فالنسيا 17 نقطة في المركز الحادي عشر، وقد حقق 3 انتصارات فقط من 13 مباراة حتى الآن.