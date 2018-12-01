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حضور مُشرِّفٌ مُبْهر للجبل الأشم والقائد المظفر

المغامسي للأمير محمد بن سلمان: وأرضُكَ كلّ مكرمة بَنَتْهَا بنو «يَعْرُبْ» وأنتَ لها سماءُ

المغامسي للأمير محمد بن سلمان: وأرضُكَ كلّ مكرمة بَنَتْهَا بنو «يَعْرُبْ» وأنتَ لها سماءُ
weam.co/557390
الرياض- الوئام:

تمنى الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة التوفيق لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في قمة العشرين المنعقدة حالياً في العاصمة الارجنتينية بيونس ايرس.

ووجه المغامسي للأمير محمد بن سلمان أبيات شعرية قائلاً فيها:

وأرضُكَ كلّ مكرمة بَنَتْهَا
بنو ” يَعْرُبْ ” وأنتَ لها سماءُ

وقال في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : (ما شاء الله لا قوةَ إلاّ بالله ، حضور مُشرِّفٌ مُبْهر للجبل الأشم والقائد المظفر محمد بن سلمان في قمة العشرين . اللهم انصر به دينك وأعلِ به كلمتك وردّه إلينا سالماً غانماً مؤيداً.

 

 

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