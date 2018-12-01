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هذا زايد .. وهذه الإمارات

محمد بن راشد: الشيخ زايد كان وسيظل واحدًا من قادة معدودين في تاريخ البشرية

محمد بن راشد: الشيخ زايد كان وسيظل واحدًا من قادة معدودين في تاريخ البشرية
weam.co/557402
دبي- الوئام:

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الشيخ زايد كان وسيظل واحدًا من قادة معدودين في تاريخ البشرية كانت همتهم بحجم آمال أمتهم، كان الاتحاد مشروع عمره ورسالته في الحياة.

وأضاف سموه “وها نحن نحتفل بالذكرى السابعة والأربعين لتأسيس الاتحاد ونردد بفخر واعتزاز “هذا زايد .. وهذه الإمارات”. فإنجازاتنا تتواصل وتكبر، وقدراتنا تنمو، ودولتنا تتقدم، ومعرفتنا بعصرنا تتسع، ووعينا على التحديات يزداد، وعلاقتنا بمتغيرات زماننا تنتقل من مواكبتها إلى المشاركة في صنعها.

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