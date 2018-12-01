1015 مواطنا بالطائف يشاركون في يوم المشي العالمي

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

شارك أهالي الطائف من الجنسين، يوم أمس الجمعة، في يوم المشي العالمي، برعاية محافظ محافظة الطائف معالي الأستاذ سعد بن مقبل الميموني وإشراف الهيئة العامة للرياضة العامة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وتنظيم من مكتب الهيئة العامة للرياضه بالطائف.

وحضر الفعالية 1015 فرد من كافة الفئات العمرية بالمجتمع، كحملة لتوعية وتثقيف طبقات المجتمع بأهمية المشي وأثره على صحة الفرد، وفقا لما نصت عليه لرؤية “وطن 2030”.

وحدد مكتب “هيئة الرياضة” بالطائف داخل منتزه الردف للنساء، وخارج أسوار المنتزه للرجال.

وتأتي المبادرة لتوعية الصحيه والرياضية والمساعدة في غرس وتعزيز الأنشطة البدنية بشكل مستمر، لتكون جزءًا من ثقافة مجتمع يشجع على هذه الرياضة التي تناسب الرجال والنساء والأطفال ، والاستمتاع بالأجواء التي تعانق مدينة الورد.