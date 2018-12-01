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بإقامة دولة مستقلة

باكستان تحث العالم على التحرك الفعلي لإنهاء معاناة الفلسطينيين

باكستان تحث العالم على التحرك الفعلي لإنهاء معاناة الفلسطينيين
weam.co/557412
واس - الوئام:

دعت باكستان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير السيدة مليحة لودهي، خلال مشاركتها في نقاش بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط .

ودعت وفقًا لبيان صادر اليوم في إسلام آباد، إلى ضرورة إلزام إسرائيل بجميع قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية من أجل تمهيد الطريق أمام قيام دولة مستقلة للفلسطينيين.

وأكدت أن إقامة دولة فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة على أساس المعايير المتفق عليها دوليًا وعلى حدود ما قبل عام 1967م، هو الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط .

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