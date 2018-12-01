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معولة على سواعد أبنائها

عبدالله بن زايد: الإمارات تمضي بعزيمة لا تلين في مسيرتها الرائدة

عبدالله بن زايد: الإمارات تمضي بعزيمة لا تلين في مسيرتها الرائدة
weam.co/557416
واس - الوئام:

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن دولة الإمارات تمضي بعزيمة لا تلين في مسيرتها الرائدة وتعول على سواعد أبنائها وشبابها لمواصلة تحقيق الإنجازات للوطن والمواطن.
جاء ذلك في الكلمة التي وجهها سموه بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات.
وقال: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمضي بعزيمة لا تلين في مسيرتها الرائدة وتعول على سواعد أبنائها وشبابها لمواصلة تحقيق الإنجازات للوطن والمواطن، مضيفًا أن التقدم والتطور والازدهار الذي تعيشه اليوم الإمارات، تواكبه سياسة خارجية متوازنة قائمة على نهج الاعتدال وقيم الحق والخير والعطاء الإنساني.

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