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تحت تهديد السلاح

شرطة الرياض تضبط مواطنا سلب مركبة وتاجر في المخدرات باستخدامها

شرطة الرياض تضبط مواطنا سلب مركبة وتاجر في المخدرات باستخدامها
weam.co/557418
الرياض - الوئام:

تمكنت شرطة الرياض من القبض على مواطن بعد ارتكابه جريمة سلب مركبة تحت تهديد السلاح.

وصرح المقدم شاكر بن سليمان التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن “نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطن، في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد ثبوت تورطه بارتكاب جريمة سلب مركبة تحت التهديد بالسلاح بمنطقة صحراوية بمحافظة ثادق ، شمال مدينة الرياض ، والهرب بها الى جهة غير معلومة.

وأضاف المتحدث، في بيان، أنه “تم ضبط المركبة المسروقة بحوزته والسلاح المستخدم وعدد (٨٠) قرص يشتبه بأنها من مادة الكبتاجون المخدرة”.

وتابع: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه وتحريز المضبوطات وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

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