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لإيجاد حل سلمي

باكستان تطالب الهند بتغيير أسلوبها في القضية الكشميرية

باكستان تطالب الهند بتغيير أسلوبها في القضية الكشميرية
weam.co/557420
واس - الوئام:

قال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، إن بقاء القضية الكشميرية عالقة يحول دون تطبيع العلاقات بين باكستان والهند.

وأضاف أنه يجب على الهند تغيير أسلوبها في التعامل مع القضية الكشميرية وانتهاج أسلوب واقعي يساعد في حل القضية سلميًا لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.

وأوضح في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام الباكستانية اليوم، أن الانتهاكات الهندية المستمرة في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير تجعل عملية التطبيع بين البلدين صعبة.

وأكد أن الحوار هو السبيل الأمثل والوحيد أمام باكستان والهند لحل القضية الكشميرية.

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