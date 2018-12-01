تسريبات عن اسم اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية

متابعات- الوئام:

كشفت تقارير صحافية اليوم السبت النقاب عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية بالون دور، والتي ستمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب كرة قدم في الموسم الماضي الإثنين المقبل.

ورغم أن الإعلان الرسمي للفائز بالجائزة سيعلن خلال حفل ضخم بباريس الإثنين، إلا أن الموقع أكد أن الكرواتي لوكا مودريتش، هو الذي حاز على أعلى نسبة من الأصوات في سباق الكرة الذهبية.

وقال الموقع إن البرتغالي كريستيانو رونالدو جاء في المركز الثاني، فيما جاء الفرنسي أنطوان غريزمان بالمركز الثالث، مع مفاجأة مثيرة للجدل تمثلت في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما قال الموقع إن النجمين رونالدو وغريزمان لن يحضرا حفل التقديم في باريس، وأن مودريتش هو وحده من سيكون حاضراً مساء الإثنين.

وسينتظر عشاق كرة القدم الإثنين المقبل لمعرفة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي تعطيها مجلة فرانس فوتبول للأفضل خلال الموسم الماضي، وفقاً لتصويت عدد من الصحافيين الرياضيين.

وسبق لنجم ريال مدريد مودريتش أن أحرز جائزتي أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأفضل لاعب في العالم، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.