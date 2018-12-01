أمير الكويت: لن ننسى مواقف جورج بوش الأب تجاه بلادنا

وكالات - الوئام:

أشاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بمواقف جورج بوش الأب تجاه دولة الكويت، ووصفهها بـ”المشرفة”، و”الشجاعة”.

وقال الشيخ صباح الصباح، في برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن “بوش الأب رفض الاحتلال العراقي للكويت منذ الساعات الأولى”، مشيداً بالقرارات المصيرية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تحت قيادته وبدوره المحوري في تشكيل التحالف الدولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحرير الكويت.

وأضاف أن مواقف بوش الأب ستظل ماثلة في ذاكرة أهل الكويت لن تنسى، منوهاً بدوره في تعزيز دور بلاده لخلق نظام دولي جديد يقوم على العدالة والمساواة بين الدول.

وكانت الولايات المتحدة بقيادة جورج بوش الأب قد لعبت دوراً بارزاً في حرب تحرير الكويت، التي حملت اسم “عاصفة الصحراء” في مطلع 1991 بعد قيام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين باحتلال الكويت، في أغسطس(آب) 1990، وإعلان ضمها إلى بلاده تحت اسم “المحافظة رقم 19”.