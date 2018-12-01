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بوزن تحت 54 كجم

العسيري يحقق فضية العالم في التايكوندو

العسيري يحقق فضية العالم في التايكوندو
weam.co/557443
الرياض - الوئام :

 

حقق لاعب المنتخب السعودي الأول للتايكوندو عبدالإله عسيري الميدالية الفضية بوزن تحت 54 كجم ضمن بطولة العالم العسكرية الـ 24 للتايكوندو بالبرازيل 2018 والتي تضم عدد كبير من الدول . وكان المنتخب السعودي قد شارك بموافقة من لدن ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وقدّم رئيس وفد المملكة رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري خالص التهاني والتبريكات للقائد الأعلى للقوات العسكرية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولقواتنا المسلحة ورجالنا في الحد الجنوبي والمسئولين في القوات المسلحةولكافة الشعب السعودي مبيناً أن هذا الانجاز جاء بجهود جماعية وكان الأخضر السعودي قريب من الذهب .

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