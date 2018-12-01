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باتفاق بين بوتين وميركل

محادثات رباعية لحل أزمة السفن الأوكرانية

محادثات رباعية لحل أزمة السفن الأوكرانية
weam.co/557462
وكالات - الوئام:

قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت إن ميركل عبرت عن قلقها تجاه الأحداث التي جرت في مضيق كيرتش قبالة القرم وذلك لدى اجتماعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين في بوينس أيرس.

وأضاف المتحدث أن الزعيمين اتفقا على إجراء محادثات بشأن القضية على مستوى المستشارين بين أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.

واحتجزت روسيا الأسبوع الماضي ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وأفراد أطقمها عندما حاولت دخول مضيق كيرتش.

وتابع المتحدث أن ميركل وبوتين ناقشا أيضا الوضع في سوريا واتفقا على ضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة عقدت في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول بين ألمانيا وفرنسا وتركيا وروسيا.

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