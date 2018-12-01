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احتراما لعائلة بوش

ترامب يلغي مؤتمره الصحفي في قمة العشرين

ترامب يلغي مؤتمره الصحفي في قمة العشرين
weam.co/557465
وكالات - الوئام:

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤتمر الصحفي الخاص به في قمة العشرين، احتراما لعائلة الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب.

وتوفي الرئيس جورج بوش الأب (الطيار، عضو الكونغرس، سفير الأمم المتحدة، مبعوث الولايات المتحدة لدى الصين، نائب الرئيس، مدير وكالة المخابرات المركزية، الرئيس، والد رئيس آخر) في منزله بهيوستن، أمس الجمعة، عن 94 عاما.

وعاش بوش حياة حاغلة، إذ تداخلت وظائفه مع بعض أكبر اللحظات في الحياة الأمريكية. إذ بدأ بوش خدمته كطيار بحري في الحرب العالمية الثاني، كرئيس، ترأس بوش في فترة نهاية الاتحاد السوفيتي، وسقوط جدار برلين.

وتدفقت التحيات والتعازي مشيرة إلى حياة الرئيس الراحل الحافلة، إذ قال الرئيس دونالد ترامب إن بوش “وجد دوما سبيلا لتخطي القاع”.

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