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النظام الإيراني يسجن صحفية معارضة 12 سنة

النظام الإيراني يسجن صحفية معارضة 12 سنة
weam.co/557473

قضت محكمة إيرانية بالسجن لأكثر من 12 سنة للصحفية والناشطة الحقوقية هينغامه شهيدي بتهم غير محددة، كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” السبت.

وأبلغ محاميها مصطفى ترك حميداني الوكالة “بالنظر إلى سرية المداولات والطبيعة الأمنية للقضية لا يمكنني الافصاح عن تفاصيل حكم المحكمة”، وفقا لـ”رويترز”.

لكنه أوضح أنّ موكلته حكم عليها بالسجن 12 عاما و9 أشهر، إضافة إلى فرض حظر على انضمامها لجماعات سياسية وممارسة أنشطة إعلامية أو إلكترونية ومغادرة البلاد.

وكانت شهيدي مستشارة لشؤون المراة للمرشح الرئاسي الإصلاحي مهدي كروبي خلال الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في العام 2009، ومعارضة للقضاء بسبب سجن الصحفيين والنشطاء.

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