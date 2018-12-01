“أعمال العنف” تتسبب في إغلاق 19 محطة “مترو” ومتاجر كبرى في باريس

أغلقت متاجر كبرى في وسط باريس أبوابها، مساء اليوم، مع تصاعد حدة العنف فى العاصمة وسط احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، تحت شعار”السترات الصفراء”.

وقالت متحدثتان لرويترز إن محلات جاليرى لافاييت ومتاجر برنتان أغلقت أبوابها، وقال شاهد من رويترز إن رجال الإطفاء يكافحون حريقا فى مبنى قريب من الشانزليزيه.

وأكد شاهد أن متظاهرين أضرموا النيران في مبنى في شارع رئيسي قرب قوس النصر في وسط باريس.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان أن نحو 75 ألف شخص يشاركون في تظاهرات “السترات الصفراء” في مختلف أنحاء فرنسا السبت.

هذا العدد أقل بكثير من عدد المشاركين في أول يوم تظاهر في 17 نوفمبر عندما شارك نحو 282 ألف شخص، وأدنى من عدد 106 آلاف من المشاركين السبت الماضي.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إنه تم إغلاق 19 محطة مترو في باريس نتيجة الاحتجاجات.