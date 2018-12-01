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خالد بن سلمان يعزي أسرة بوش والشعب الأمريكي: فليرقد بسلام

خالد بن سلمان يعزي أسرة بوش والشعب الأمريكي: فليرقد بسلام
weam.co/557481
واشنطن - الوئام

قدم سفير المملكة العربية السعودية لدى والولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، أخلص التعازي لعائلة بوش وللشعب الأمريكي بعد وفاة الرئيس الأول والأربعين للولايات المتحدة جورج دبليو بوش.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “فليرقد بسلام”.

وتوفي الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، السبت، عن عمر ناهز 94 عاما.وأعلن متحدث باسم العائلة وفاة الرئيس الأميركي السابق جورج إتش.دبليو الذي كان يعاني من عدة أمراض.

وشغل بوش الأب الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993.

وبوش الأب هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

وفي أبريل الماضي، أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه، وذلك بعد يوم من دفن زوجته باربرا.

ونقل إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال جرى تشخيصه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي.

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