وزير الدفاع الإيراني يعترف بدعم الحوثيين الإرهابيين

اعترف وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أن بلاده تدعم الحوثيين الإرهابيين في اليمن، لكنه زعم أن هذا الدعم يقتصر على “الجانب المعنوي”، بينما أكد مسؤولون إيرانيون آخرون أن الدعم يشمل التسليح وإرسال الصواريخ والخبراء والمال، وفقا لقناة “العربية.”

ووفقا لوكالة “إيسنا” فقد جاءت تصريحات حاتمي عندما كان يتحدث أمام ملتقى في طهران لقادة ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري، اليوم، وذكر أن دعم إيران للحوثيين في اليمن، هو دعم “معنوي”.

يأتي هذا بينما عرضت وزارة الخارجية الأميرکية، الخميس، أدلة جديدة على الدعم العسكري الإيراني للحوثيين في اليمن.

ومنذ يناير 2016 تم تعيين قائد الشرطة الإيرانية السابق، اللواء إسماعيل أحمدي مقدّم، رئيسا للجنة دعم الحوثيين والتي تطلق عليها السلطات، “لجنة دعم الشعب اليمني”، وذلك استمرارا لمسلسل للتدخل العسكري الإيراني السافر في الشأن اليمني لصالح الانقلابيين.