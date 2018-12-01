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وزير الصحة الفرنسي: مجموعات متطرفة استغلت الأوضاع الجارية

وزير الصحة الفرنسي: مجموعات متطرفة استغلت الأوضاع الجارية
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باريس - الوئام

قال وزير الصحة الفرنسي إن مجموعات متطرفة استغلت الأوضاع الجارية في العاصمة الفرنسية باريس واختلقت الفوضى، وأحدثت تخريب في الممتلكات والبلاد.

وصلت الصدامات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري “السترات الصفراء” إلى ساحة “الكونكورد” ومحيط القصر الرئاسي في باريس، وسط مطالبات باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقا لتليفزيون “بي.إف.إم”.

وأضرم المتظاهرون ضد غلاء المعيشة ورفع أسعار الوقود النيران في عدد من السيارات والمحال التجارية، وفي مبنى في شارع رئيسي قرب قوس النصر في وسط باريس.

وللأسبوع الثالث على التوالي، وقعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري “السترات الصفراء”، وتحولت إلى حالة من العنف حيث أشعل المتظاهرون النار في السيارات وبعض المحلات.

وظهر اشتعال النيران في أكثر من منطقة من الشانزليزيه، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع، السبت، على المحتجين الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه.

أفادت مصادر فرنسية، باندلاع حرائق قرب شارع الشانزليزيه في العاصمة باريس، مع اتساع موجة التظاهرات ضد الحكومة الفرنسية.

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