بالتاريخ وقدامى اللاعبين .. الاتحاد يحفز لاعبيه لتجاوز الحزم

الوئام-جدة-محمد بن نافع

واصلت إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر تهيئة الفريق من أجل تحقيق أول انتصار عندما يستضيف الاتحاد نظيره الحزم، ضمن منافسات الجولة “11” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقامت إدارة النادي بدعوة قدامى اللاعبين في النادي ونجومه لحضور التدريبات ومؤازرة اللاعبين، حيث حضر محمد نور ومناف ابو شقير وحمد المنتشري والتقوا بالجهاز الفني واللاعبين.

كما قام رئيس النادي وبحضور نائبه حمد الصنيع، وأعضاء مجلس الإدارة بعقد اجتماع مع اللاعبين السابقين والأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي الفريق الأول.

تأتي تلك التحضيرات لإنتشال الفريق الاتحادي من أسوأ نتائج في تاريخه وذلك بعد أن بات يتذيل ترتيب الدوري برصيد (نقطتين) جمعهما من تعادلين فقط في حين تعرض لـ (8) خسائر.