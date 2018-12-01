رئيس الأرجنتين: فرص استثمارية مع المملكة التي تستضيف القمة بعد اليابان

متابعات - الوئام

أعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، اليوم السبت، أن بلاده تتطلع إلى فرص استثمارية مع المملكة العربية السعودية التي من المقرر أن تستضيف قمة العشرين بعد دولة اليابان.

والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأرجنتيني على هامش انعقاد قمة العشرين في يومها الثاني.

وقالت وسائل إعلام أجنبية إن مجموعة قمة العشرين تعهدت، اليوم السبت، في البيان الختامي بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، باستثناء واشنطن.

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مطلع أن مفاوضي الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، اتفقوا على مسودة بيان ختامي مشترك تضم على الخصوص الاتفاق على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وقال مسؤول رفيع المستوي في الاتحاد الأوروبي للوكالة إنه تم الانتهاء من آخر النقاط المثيرة للخلاف في وقت مبكر من اليوم السبت.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن دول المجموعة اتفقت على الالتزام بإصلاح منظمة التجارة العالمية في مسودة أولية للبيان الختامي.

وذكر المسؤولون أن مسودة البيان تتطرق إلى قضية الهجرة واللاجئين بحد أدنى وأن الحديث عن تغير المناخ لا يشير إلى أي تراجع.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى موافقة نهائية من قادة الدول المشاركة على مسودة البيان الختامي.

وتتعلق آخر القضايا المثيرة للجدل بالتجارة وتغير المناخ والهجرة، ولكن يمكن التوصل إلى حلول وسط بشأن جميع هذه المواضيع.

وتحتوي الوثيقة على لغة سوف تلزم رؤساء دول وحكومات دول مجموعة العشرين بتعجيل إصلاحات منظمة التجارة العالمية من أجل ضمان احترام القواعد المشتركة.