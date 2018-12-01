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شاهد.. فيديوهات صادمة للعنف بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين

شاهد.. فيديوهات صادمة للعنف بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين
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شهدت شوارع باريس، مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية، والمتظاهرين الغاضبين من رفع أسعار الوقود والسياسيات الاقتصادية الجديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووصلت الصدامات إلى ساحة “الكونكورد” ومحيط القصر الرئاسي في باريس، وفقا لتليفزيون “بي.إف.إم”.

وأضرم المتظاهرون ضد غلاء المعيشة ورفع أسعار الوقود النيران في عدد من السيارات والمحال التجارية، وفي مبنى في شارع رئيسي قرب قوس النصر في وسط باريس.

 

وللأسبوع الثالث على التوالي، وقعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري “السترات الصفراء”، وتحولت إلى حالة من العنف حيث أشعل المتظاهرون النار في السيارات وبعض المحلات.

وظهر اشتعال النيران في أكثر من منطقة من الشانزليزيه، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع، السبت، على المحتجين الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه.

أفادت مصادر فرنسية، باندلاع حرائق قرب شارع الشانزليزيه في العاصمة باريس، مع اتساع موجة التظاهرات ضد الحكومة الفرنسية.

 

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