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وزير الخارجية الأمريكي: كل المعلومات الاستخباراتية تؤكد أنه لا دليل يربط ولي العهد بمقتل خاشقجي

وزير الخارجية الأمريكي: كل المعلومات الاستخباراتية تؤكد أنه لا دليل يربط ولي العهد بمقتل خاشقجي
weam.co/557515
متابعات - الوئام

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: “اطلعت بنفسي على كل المعلومات الاستخبارية الموجودة في حوزة حكومة واشنطن والتي أكدت أنه لا يوجد دليل واحد يربط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقضية مقتل خاشقجي”.

وأضاف بمومبيو، في مقابلة مع شبكة CNN: “هذا أمر وبيان دقيق، وتصريح نعلنه رسميا اليوم أمام العالم، وبشكل واضح وصريح، أنه لا علاقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بواقعة مقتل خاشقجي”.

وبشأن إذا كانت واشنطن ستواصل مستوى التعاون الاستراتيجي نفسه مع المملكة العربية السعودية، قال الوزير الأمريكي إن بلاده تعمل مع الرياض في أفغانستان وكذلك ضد إيران.
وتابع بومبيو في لقائه: “إنهم دعم كبير لنا. هي علاقة لطالما كانت سائدة طوال سبعين عامًا عبر الإدارات الجمهورية والديمقراطية على السواء، وما زالت علاقة مهمة. نهدف إلى الحفاظ على تلك العلاقة مع المملكة العربية السعودية”.

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