موقع أمريكي يكشف احتيال الخطوط القطرية

متابعات - الوئام

كشف تقرير لموقع “بيتسبرج بيزنيس تايمز” أن الخطوط الجوية القطرية تسببت في خسارة مطار “بيتسبرج” الدولي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، خسائر فادحة، بعد فشل رحلات الشحن الجوي التابعة للشركة في تحميل كميات البضائع المتفق عليها، والوفاء بالتزاماتها.

وأضاف التقرير أن سلطات مطار مقاطعة أليجيني دفعت للخطوط القطرية 1.48 مليون دولار، إعانات بعد فشل رحلات الشحن الخاصة بالشركة في شحن الكميات المتفق عليها.

وتابع أن الخطوط القطرية وسلطات المطار أبرمت اتفاقا لمدة عام واحد انتهى الشهر الماضي تضمن دفع المطار، للشركة رسوم دعم إذا فشلت رحلتاها الأسبوعية، في نقل كمية البضائع المتفق عليها.

وطبقاً للعقد المبرم بين المطار والشركة القطرية، يسدد الأول للثاني مبلغ 15.500 ألف دولار لكل رحلة طيران خلال الأشهر الستة الأولى من الاتفاق، بغض النظر عما إذا كانت الخطوط القطرية قد حملت البضائع المتفق عليها والتي تبلغ 60 طناً في الرحلة أم لا. ووفقاً للعقد فإن هذا المبلغ (رسم الدعم) ينخفض في خلال النصف الثاني من العام إذا تم تحقيق هذا الهدف، ولكن هذا لم يحدث.

وأكد التقرير أنه على الرغم من الفشل في الوصول إلى حجم بضائع الشحن الواردة في العقد والتي تبلغ 60 طناً لكل رحلة، فإن الخطوط القطرية تواصل الطيران من مطار بيتسبرج إنترناشونال مرتين في الأسبوع. ومع ذلك، في هذه المرحلة، لا تتلقى شركة الطيران أي دعم بعد الخسائر التي تسببت فيها للمطار.