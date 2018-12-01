ماكرون: أكدت لولي العهد السعودي على أهمية الحل السلمي للحرب في اليمن

متابعات - الوئام

أفادت فضائية سكاي نيوز أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قال إنه أكد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أهمية الحل السلمي للحرب في اليمن.

وأعلن الرئيس الفرنسي، في وقت سابق، أنه سيلتقي ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، في لقاء مطول على هامش قمة العشرين بالأرجنتين.

وقبيل افتتاح أعمال قمة العشرين واستقبال الزعماء والقادة المشاركين دار حديث جانبي، نقلته وسائل الإعلام بين الرئيس الفرنسي وولي العهد، لكن دون الكشف عن ماهية الموضوعات التي تمت خلال الحديث.

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد وصل، الأربعاء، إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ20.