“الإيكونوميست”: العرب سيقاطعون المونديال إذا أقيم في قطر

متابعات - الوئام

كشفت مجلة الإيكونوميست البريطانية في تقرير لها، أن العرب سيقاطعون النسخة المقبلة من كأس العالم إذا أقيمت في الدوحة.

وذكر تقرير “الإيكونوميست” أن الجماهير العربية ستقاطع كأس العالم 2022 في قطر، بسبب سياسة الدوحة التي من المؤكد أنها ستبعد الجماهير العربية عن نسخة المونديال المقبلة، ولن تستطيع الاعتماد على جيرانها الذين قطعوا العلاقات معها، لأسباب كثيرة من ضمنها دور إحدى القنوات التلفزيونية، في إشارة إلى قناة الجزيرة القطرية، التي تهجم حاكم العرب من منبر الدوحة.

وذكرت المجلة البريطانية: أن قصر الدوحة أصبح مصدر إزعاج للعديد من الزوار، لأن خرائط “غوغل” لا تعمل بالشكل المطلوب، ويتوقع أن يصل عدد المشجعين إلى 200 ألف متفرج يوميا، ما يؤدي إلى زيادة عدد السكان بنسبة 8%، ومن ثم سيضطر المشجعون إلى النوم على متن السفن السياحية، بجانب التخييم في الصحراء، لاسيما وأن جميع الغرف الفندقية الجديدة التي وعدت بها قطر تبلغ 100 ألف فقط. ومن المتوقع أن يحضر البطولة مليون ونصف المليون مشجع.

وأضافت: قطر ليست دولة كبيرة الحجم مثل الدول السابقة التي استضافت المونديال، وتواجهها مشكلة حقيقية تتمثل في ما سيفعله المشجعون عندما يستيقظون من النوم، لأنها لا تمتلك سوى عدد قليل من المناطق التي لا تكفي لاستيعاب برامج الزوار السياحية، وبعيدة كل البعد عن العروض الثقافية المتنوعة مثل تلك التي في روسيا التي احتضنت مونديال 2018.

وتناول التقرير مشكلة الحظر الجوي وأثره على حركة الطيران التي ستكون قادمة من مختلف دول العالم، لاسيما وأن مدة الرحلات تزداد، وتطرقت المجلة إلى أن المنظمين استغلوا صغر مساحة قطر للإيحاء للجماهير بأن ذلك ميزة وليس عيبا، حيث سيتمكنون من حضور المزيد من المباريات بسبب قرب المسافة بين الملاعب، وبالتالي ستتركز الإقامة في مكان واحد، وهو ما يتسبب في ازدحام كبير بالدوحة.

وطالب جياني إنفانتينيو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في وقت سابق، بتوسيع المشاركين من 32 إلى 48 منتخبا، ومن الصعب أن يحدث في قطر لأنها لن تتمكن من مشاركة البطولة مع دول الجوار، حسب ما طلب إنفانتينو، وذلك لأن دول الجوار قطعوا العلاقة بسبب دعم قطر للإرهاب ولمحاولة الدوحة الرامية لنشر الفوضى في المنطقة، وفقا لما ذكره تقرير المجلة.