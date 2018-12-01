مراسل أر تي في باريس يلتقط صورة للشرطة تستخدم سور السفارة القطرية كحمامات

باريس - الوئام

التقط مراسل قناة أر تي صورة لأفراد من الشرطة الفرنسية يستخدمون سور السفارة القطرية في العاصمة الفرنسية باريس كحمامات لقضاء حاجاتهم، بعدما فرقت الشرطة أعداد من أصحاب السترات الصفراء تجمهروا في وقت سابق بالقرب من شارع مبنى السفارة.

وغرد المراسل بالصورة عبر حسابه الرسمي على تويتر وكتب أنه يأسف لالتقاط هذه الصورة، ولكن هذه هي الحقيقة.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، قبل قليل، ارتفاع أعداد المعتقلين جراء أعمال العنف في احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس إلى 287 معتقلا.

ونقلت وسائل إعلام أجنبية عن وزارة الداخلية الفرنسية تحذيرها لأصحاب السترات الصفراء من عناصر متطرفة تخترق الاحتجاجات وتقوم بأعمال عنف وتخريب في البلاد.

وقال وزير الصحة الفرنسي إن مجموعات متطرفة استغلت الأوضاع الجارية في العاصمة الفرنسية باريس واختلقت الفوضى، وأحدثت تخريب في الممتلكات والبلاد.

وصلت الصدامات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري “السترات الصفراء” إلى ساحة “الكونكورد” ومحيط القصر الرئاسي في باريس، وسط مطالبات باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقا لتليفزيون “بي.إف.إم”.

وأضرم المتظاهرون ضد غلاء المعيشة ورفع أسعار الوقود النيران في عدد من السيارات والمحال التجارية، وفي مبنى في شارع رئيسي قرب قوس النصر في وسط باريس.

وللأسبوع الثالث على التوالي، وقعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري “السترات الصفراء”، وتحولت إلى حالة من العنف حيث أشعل المتظاهرون النار في السيارات وبعض المحلات.

وظهر اشتعال النيران في أكثر من منطقة من الشانزليزيه، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع، السبت، على المحتجين الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه.

أفادت مصادر فرنسية، باندلاع حرائق قرب شارع الشانزليزيه في العاصمة باريس، مع اتساع موجة التظاهرات ضد الحكومة الفرنسية.