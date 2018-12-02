ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يلتقي عددا من القادة والزعماء والمسؤولين الدوليين في الأرجنتين

متابعات - الوئام

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء السبت، عددا من القادة والزعماء والمسؤولين الدوليين في الأرجنتين على هامش قمة العشرين.

التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد، محمد بن سلمان، في وقت سابق، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم،على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين.

وناقش ولي العهد مع الرئيس الروسي العديد من الموضوعات والقضايا المشتركة وسبل التعاون بين المملكة وروسيا.

وفي وقت سابق، التقى صاحب السمو الملكي،ولي العهد،الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز،اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيريش على هامش انعقاد قمة دول العشرين.

وناقش ولي العهد مع غوتيريش العديد من القضايا في المنطقة والعالم.

واجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مع رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، على هامش قمة العشرين.