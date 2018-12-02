التعليقات: 0

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يلتقي عددا من القادة والزعماء والمسؤولين الدوليين في الأرجنتين

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يلتقي عددا من القادة والزعماء والمسؤولين الدوليين في الأرجنتين
weam.co/557546
متابعات - الوئام

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء السبت، عددا من القادة والزعماء والمسؤولين الدوليين في الأرجنتين على هامش قمة العشرين.

التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد، محمد بن سلمان، في وقت سابق، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم،على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين.

وناقش ولي العهد مع الرئيس الروسي العديد من الموضوعات والقضايا المشتركة وسبل التعاون بين المملكة وروسيا.

وفي وقت سابق، التقى صاحب السمو الملكي،ولي العهد،الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز،اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيريش على هامش انعقاد قمة دول العشرين.

وناقش ولي العهد مع غوتيريش العديد من القضايا في المنطقة والعالم.

واجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مع رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، على هامش قمة العشرين.

روابط ذات صلة

المملكة تنضم إلى اللجنة الثلاثية في مجموعة العشرين

المملكة تنضم إلى اللجنة الثلاثية في مجموعة العشرين

ولي العهد محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الروسي على هامش قمة العشرين

ولي العهد محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الروسي على هامش قمة العشرين

ماكرون: أكدت لولي العهد السعودي على أهمية الحل السلمي للحرب في اليمن

ماكرون: أكدت لولي العهد السعودي على أهمية الحل السلمي للحرب في اليمن

تقرير لـ BBC: قمة العشرين أثبتت المكانة الدولية لولي العهد.. والزعماء تطلعوا للقائه

تقرير لـ BBC: قمة العشرين أثبتت المكانة الدولية لولي العهد.. والزعماء تطلعوا للقائه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>