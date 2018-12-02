العثور على قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط ميتا

أعلن البنتاغون أن قائد القوات البحرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الفريق بحري سكوت ستيرني، عثر عليه متوفيا بمقر إقامته في البحرين.

وقال قائد العمليات البحرية للبنتاغون، الأميرال جون ريتشاردسون، في بيان مصور نشره مساء اليوم السبت، إن ستيرني، قائد القوات البحرية للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية وقائد الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، عثر عليه ميتا في مقر إقامته بالمملكة.

ولم يوضح ريتشاردسون سبب وفاة ستيرني، إلا أنه أشار إلى أن من غير المشتبه حتى الآن أن وفاته ناجمة عن عنف، لافتا إلى أن لجنة التحقيقات الجنائية للبحرية الأمريكية والداخلية البحرينية تتعاونان لإجراء التحقيق في الحادث.

كما ذكر ريتشاردسون أن نائب ستيرني، اللواء بحري بول شليس، تولى قيادة البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط والأسطول الخامس.