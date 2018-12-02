إزالة 43 ألف متر مربع من التعديات جنوب مكة

الوئام-مكة-محمد السويهري

أشرف أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، صباح اليوم، على أعمال إزالة تعديات في منطقة الحسينية بمجرى وادي عرنة بمكة المكرمة بمساحة (٤٣)الف متر مربع ، بمشاركة بلدية جنوب مكة الفرعية والإدارة العامة للسيول و بالتعاون مع الجهات الأمنية.

من جهته أوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح أن أعمال إزالة التعديات مستمرة ، حيث نفذت بلدية جنوب مكة مؤخراً حملة لإزالة التعديات في مخططات ولي العهد لإزالة المباني والإحداثات العشوائية الغير نظامية ، مؤكداً حرص الأمانة على حماية الأراضي الحكومية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحزم لإزالة أي تعديات ، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين .