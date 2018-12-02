التعليقات: 0

تتأثر الروية الأفقية بالضباب

حالة الطقس: سماء غائمة جزئيًا بشرق ووسط وغرب المملكة

حالة الطقس: سماء غائمة جزئيًا بشرق ووسط وغرب المملكة
weam.co/557556
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا على شرق ووسط وغرب المملكة في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية كما يتوقع أن تتأثر الروية الأفقية بالضباب على شمال و شرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة بمنطقة المدينة المنورة

تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة بمنطقة المدينة المنورة

هطول أمطار رعدية في 5 مناطق سعودية

هطول أمطار رعدية في 5 مناطق سعودية

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة بمنطقة المدينة المنورة

تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة بمنطقة المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>