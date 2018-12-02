الفيفا يحقق في التحرش الجنسي بـ«لاعبات» أفغانستان

زيورخ- الوئام:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه يقوم بالنظر في تقارير صحافية أفادت عن تعرض لاعبات المنتخب الأفغاني للاستغلال الجنسي والجسدي، وهي اتهامات قوبلت بالنفي من الاتحاد المحلي للعبة.

وقال فيفا في بيان غداة تقرير لصحيفة “ذا غارديان” الإنجليزية، إن الاتهامات الخطرة المذكورة تخضع للتحقيق من قبل فيفا، مشدداً على رفضه لأي تسامح مع انتهاكات من هذا النوع.

وشدد الاتحاد الدولي على أنه يقوم باتخاذ خطواته بطريقة تحترم الطبيعة المحافظة للمجتمع الأفغاني، ويتعاون مع الأطراف المعنية لكشف الحقائق.

وكانت الصحيفة الإنجليزية أشارت في تقريرها نقلاً عن مصادر بارزة مرتبطة بالمنتخب الوطني النسائي، إلى أن الاستغلال للاعبات حصل في أفغانستان، وأحياناً في مقر الاتحاد المحلي للعبة، وأيضاً خلال معسكر تدريب أقامه المنتخب في الأردن في فبراير الماضي.

ونقل التقرير عن القائدة السابقة للمنتخب خالدة بوبال، التي فرت من البلاد بعد تلقيها تهديدات بالقتل، وتحدثت مراراً في أوقات سابقة عن التمييز بحق النساء في أفغانستان، قولها إن المسؤولين الذكور في المنتخب يعتمدون أساليب الإكراه مع اللاعبات.

إلا أن الأمين العام للاتحاد المحلي سيد علي رضا أغازادة قال للصحافيين في كابول امس السبت: هذه القصة ليست صحيحة.. لم يحصل أي تحرش جنسي بحق أي لاعبة كرة قدم.

أضاف سيد علي: من السهل بالنسبة إلينا إلغاء المنتخب النسائي لكرة القدم بسبب وجود حركة طالبان.. لكننا لا نريد أن نعود بالزمن إلى الوراء، نحن ندعم منتخب كرة القدم النسائي.