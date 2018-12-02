تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في الرياض

الرياض- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر 193 وظيفة شاغرة للرجال والنساء وذلك للعمل في عدد من شركات القطاع الخاص بمدينة الرياض.

وذلك حسب التفاصيل التالية :

شركة الناصر / ذكر / مبنى الشركة.

شركة الموارد التجارية المحدودة / ذكر / مبنى الشركة الدور الاول.

شركة دكتور كيف القابضة/ أنثى / مبنى الشركة.

مركز الرميزان للتدريب/ أنثى / غرفة الرياض.

شركة دكتور كيف القابضة/ ذكر / مبنى الشركة.

مدرسة مياسين المعرفة الاهلية/ أنثى / مبنى الشركة.

ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي :

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php