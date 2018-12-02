التعليقات: 0

في عدة شركات بالقطاع الخاص

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في الرياض

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في الرياض
weam.co/557565
الرياض- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر 193 وظيفة شاغرة للرجال والنساء وذلك للعمل في عدد من شركات القطاع الخاص بمدينة الرياض.

وذلك حسب التفاصيل التالية :

شركة الناصر / ذكر / مبنى الشركة.
شركة الموارد التجارية المحدودة / ذكر / مبنى الشركة الدور الاول.
شركة دكتور كيف القابضة/ أنثى / مبنى الشركة.

مركز الرميزان للتدريب/ أنثى / غرفة الرياض.
شركة دكتور كيف القابضة/ ذكر / مبنى الشركة.

مدرسة مياسين المعرفة الاهلية/ أنثى / مبنى الشركة.

ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي :
http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php

روابط ذات صلة

وزارة البيئة تطرح 101 وظيفة للسعوديين

وزارة البيئة تطرح 101 وظيفة للسعوديين

تفاصيل الوظائف بالشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية

تفاصيل الوظائف بالشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية

إعلان نتائج القبول للمتقدمين لوظائف قوات الأمن الخاصة

إعلان نتائج القبول للمتقدمين لوظائف قوات الأمن الخاصة

تفاصيل الوظائف في الجامعة الإسلامية

تفاصيل الوظائف في الجامعة الإسلامية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>