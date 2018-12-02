تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في الرياض

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر 193 وظيفة شاغرة للرجال والنساء وذلك للعمل في عدد من شركات القطاع الخاص بمدينة الرياض.
وذلك حسب التفاصيل التالية :
شركة الناصر / ذكر / مبنى الشركة.
شركة الموارد التجارية المحدودة / ذكر / مبنى الشركة الدور الاول.
شركة دكتور كيف القابضة/ أنثى / مبنى الشركة.
مركز الرميزان للتدريب/ أنثى / غرفة الرياض.
شركة دكتور كيف القابضة/ ذكر / مبنى الشركة.
مدرسة مياسين المعرفة الاهلية/ أنثى / مبنى الشركة.
ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي :
http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php