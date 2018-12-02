التعليقات: 0

شاهد: حرس الحدود يسعف مصابين إماراتيين بعد حادث إنقلاب بالربع الخالي

شاهد: حرس الحدود يسعف مصابين إماراتيين بعد حادث إنقلاب بالربع الخالي
weam.co/557569
الدمام- الوئام:

تمكنت دوريات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية من انقاذ مصابين تعرضوا لحادث إنقلاب مركبتهم في الربع الخالي.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية باشرت مساء يوم السبت 23/3/144هــ بلاغا عن تعرض سيارة لحادث انقلاب بمنطقة صحراوية بالربع الخالي.

وتم على الفور تكليف مركز تنسيق البحث والانقاذ بالدمام بتحديد موقع الحادث ومتابعة وضع ركاب السيارة الذين اتضح انهم اثنين من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة.

وتم على الفور توجيه دوريات استجابة من مركز الامداد والاسناد بالربع الخالي لموقع الحادث حيث تم بحمد الله نقلهما لمركز الامداد والاسناد وتقديم الاسعافات اللازمة للمصابين بالعيادة الطبية في المركز واخلائهما بطيران الأمن من مركز الامداد الى ستشفى قوى الامن بالدمام لتلقي العلاج.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات باليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات باليوم الوطني لبلاده

ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الإمارات

ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الإمارات

ولي العهد يغادر الإمارات ومحمد بن زايد يودعه

ولي العهد يغادر الإمارات ومحمد بن زايد يودعه

الدفاع المدني يحذر المواطنين في الشرقية

الدفاع المدني يحذر المواطنين في الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>