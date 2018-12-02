روما - الوئام:

يحتضن ملعب الأولمبيكو في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد قمة روما وإنتر ميلان ضمن مباريات الجولة 14 للدوري الإيطالي.

مشاهدة مباراة إنترميلان وروما بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الايطالي

ويسعى إنتر ميلان لخطف المركز الثانى من نابولي ولو بشكل مؤقت، حيث يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 28 نقطة متأخرا عن فريق الجنوب بنقطة واحدة والذى سيخوض مباراة غدا في ضيافة أتلانتا، بينما يحتل روما المركز السابع برصيد 19 نقطة، ويبقى يوفنتوس وحيدًا على القمة برصيد 40 نقطة.

مشاهدة مباراة إنترميلان وروما بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الايطالي

ويدخل كل الفريقين مباراة الليلة وسط غياب العديد من النجوم، حيث يفتقد روما كل من دزيكو دي روسي بيليجريني الشعراوي، بينما يغيب عن الإنتر هنريك.

مشاهدة مباراة إنترميلان وروما بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الايطالي

فى الوقت نفسه يستعيد أصحاب الملعب فى مباراة اليوم لجهود الثنائي العائد من الإصابة دييجو بيروتي وخافيير باستوري لكن إيزيبيو دى فرانشيسكو مدرب روما أكد في المؤتمر الصحفي أمس أنه لن يدفع بالثنائى في التشكيلة الأساسية وسيكونا على مقاعد البدلاء في المقابل استدعى لوتشيانو سباليتي مدرب الإنتر المدافع الكرواتي فرساليكو لقائمة مباراة اليوم بعد تعافيه من الإصابة.

مشاهدة مباراة إنترميلان وروما بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الايطالي

وستكون مباراة الليلة منسبة خاصة للمدرب سباليتي الذى يعود إلى فريقه السابق روما وعلق على ذلك قائلا: من الرائع أن أعود إلى هنا، لدي العديد من الذكريات في المدينة التى عشت فيها فترات طويلة ودربت فيها أيضًا وأنا استمتع بذلك.

مشاهدة مباراة إنترميلان وروما بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الايطالي

ويمتلك سباليتي سجلا حافلا على ملعب الأولمبيكو حيث قاد الإنتر في 3 مباريات أمام جماهير العاصمة وعاد بالنقاط الكاملة في كل مرة.

وعن تراجع نتائج روما هذا الموسم قال دي فرانشيسكو: نحتاج جميعًا أن نكون أقوى قليلا، وعلي أن أحاول بث القوة في اللاعبين من خلال العمل على تفكيرهم وعلى كيفية أن نكون متسقين. نحن ندين للجماهير بأداء قوي، لكننا بحاجة إلى دعمهم أيضًا.

واختتم تصريحاته قائلا: لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء الفردية مؤخرًا، ولازلت أعمل على تصحيح هذا الأمر، لكن الأداء كمجموعة كان مقنعا ولم نرتكب هفوات مؤثرة.

مشاهدة مباراة إنترميلان وروما بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الايطالي

وسيكون محبو الكرة الإيطالية على موعد مع الكثير من المواجهات القوية في الجولة الرابعة عشر في الدوري الإيطالي وستتجه الأنظار نحو القمة المنتظرة بين روما وإنتر ميلان.

مشاهدة مباراة إنترميلان وروما بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الايطالي

يسعى ميلان في هذا اللقاء الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل الظفر بالنقاط الثلاثة التي تقرب الفريق من المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم بينما لا يختلف حلم بارما كثيرًا في ظل الأداء القوي الذي يقدمه في هذا الموسم وطموحاته لحجز مقعد مؤهل إلى إحدى البطولات الأوروبية في الموسم القادم.

مشاهدة مباراة إنترميلان وروما بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الايطالي

وسجل ميلان هدفين على الأقل في 8 ضمن آخر 9 مواجهات خاضها أمام بارما في الدوري الإيطالي بمتوسط 2.8 هدف في المباراة.

تعرض ميلان للهزيمة في آخر مباراة خاضها على ملعبه في الدوري الإيطالي أمام يوفنتوس بينما لم يتعرض الروسينيري للهزيمة في مباراتين متتاليتين على ملعبه في البطولة منذ مايو 2017.

مشاهدة مباراة إنترميلان وروما بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الايطالي

وستكون مواجهة روما وإنتر ميلان هي القمة لهذه الجولة حيث يسعى روما التخلص من آثار النتائج السلبية للفريق مع ضرورة تحقيق الفوز للعودة إلى المنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا على الأقل بينما سيكون من الصعب على إنتر ميلان إهدار نقاط أكثر من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي في هذا الموسم.

مشاهدة مباراة إنترميلان وروما بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الايطالي

موعد مباراة روما وانتر ميلان اليوم

البطولة : الدوري الايطالي.

القنوات : بي ان سبورت 4.

المعلق : علي محمد علي.

الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر.

الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية.