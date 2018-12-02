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وبوتين يتعهد بمواصلة التخفيض

إنتاج روسيا اليومي من النفط يتراجع في نوفمبر

إنتاج روسيا اليومي من النفط يتراجع في نوفمبر
weam.co/557588
الوئام - وكالات

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية، اليوم، أن إنتاج البلاد اليومي من النفط بلغ 11.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي، انخفاضا من 11.41 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2018.

وبلغ إنتاج النفط 46.532 مليون طن، مقارنة مع 48.262 مليون في أكتوبر، كما بلغ إنتاج الغاز 62.67 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، أو ما يعادل 2.09 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة مع 63.64 مليار متر مكعب في أكتوبر.

وفي السياق ذاته، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن بلاده ستواصل مساهمتها في خفض الإنتاج العالمي، لكنه قال إنه لا يملك أرقاما محددة بشأن التخفيضات المحتملة في إنتاج النفط.

وقال بوتين للصحفيين، على هامش اجتماع قمة العشرين: “نعم لدينا اتفاق بتمديد اتفاقياتنا، لكن ليس هناك اتفاق نهائي بشأن الكميات، وسنتوصل لذلك مع السعودية، ومهما يكن الرقم النهائي فقد اتفقنا على مراقبة الموقف في السوق والرد على ذلك بسرعة”.

وتتفاوض روسيا مع السعودية بشأن وقت وحجم أي خفض للإنتاج، فيما يستعد المنتجون من “أوبك” وخارجها لعقد اجتماع وزاري يومي السادس والسابع من ديسمبر الجاري.

 

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