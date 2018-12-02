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عشية تنصيب الرئيس الجديد

هجوم بعبوة ناسفة على القنصلية الأمريكية بغوادالاخارا المكسيكية

هجوم بعبوة ناسفة على القنصلية الأمريكية بغوادالاخارا المكسيكية
weam.co/557589
غوادالاخارا - الوئام:

أعلنت سلطات مدينة غوادالاخارا، عاصمة ولاية خاليسكو، غربي المكسيك، أمس، أن عبوة ناسفة استهدفت القنصلية الأميركية، سببت أضرارا مادية.

ووقع الانفجار قبل ساعات من تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بحضور نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وإيفانكا ترامب ابنة دونالد ترامب.

وأشارت النيابة المحلية على موقع تويتر الى أن السلطات الفدرالية تجري التحقيقات في الحادثة التي تسببت في أضرار مادية طفيفة، دون وقوع ضحايا.

وذكر مصدر في النيابة المحلية أن تسجيلات فيديو لكاميرات مراقبة أظهرت شخصا يقوم بوضع العبوة الناسفة قبل أن يجري مبتعدا.

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