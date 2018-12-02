أموال قطرية ثانية في طريقها إلى حماس لإيقاف “البالونات المشتعلة”

الوئام - وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أنه من المفترض أن تقوم حماس بنشر قواتها لتقليص “التظاهرات الأسبوعية” أو مسيرات العودة الكبرى، على الحدود، ومحاولة منع إطلاق البالونات والطائرات الورقية المشتعلة.

وذكر مصدر إسرائيلي، أنه “من المتوقع أن يقوم القطريون بتحويل الدفعة الثانية من المساعدات الاقتصادية إلى حماس، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار”، مشيرا إلى أن “حماس ترغب في إدخال هذه الأموال، الأمر الذي دفعها إلى المبادرة والقيام بهذه الخطوة”.

وقال موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي، إن تفاهمات جرت بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، على أثرها سيتم وضع آلية لإدخال الأموال القطرية إلى حماس في قطاع غزة”، كما أنه “من المفترض أن يقوم الجانب المصري أيضاً بالإشراف على الحدود لتهدئة المنطقة” حسب الموقع.