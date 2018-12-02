التعليقات: 0

وسائل إعلام عبرية

أموال قطرية ثانية في طريقها إلى حماس لإيقاف “البالونات المشتعلة”

أموال قطرية ثانية في طريقها إلى حماس لإيقاف “البالونات المشتعلة”
weam.co/557593
الوئام - وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أنه من المفترض أن تقوم حماس بنشر قواتها لتقليص “التظاهرات الأسبوعية” أو مسيرات العودة الكبرى، على الحدود، ومحاولة منع إطلاق البالونات والطائرات الورقية المشتعلة.

وذكر مصدر إسرائيلي، أنه “من المتوقع أن يقوم القطريون بتحويل الدفعة الثانية من المساعدات الاقتصادية إلى حماس، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار”، مشيرا إلى أن “حماس ترغب في إدخال هذه الأموال، الأمر الذي دفعها إلى المبادرة والقيام بهذه الخطوة”.

وقال موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي، إن تفاهمات جرت بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، على أثرها سيتم وضع آلية لإدخال الأموال القطرية إلى حماس في قطاع غزة”، كما أنه “من المفترض أن يقوم الجانب المصري أيضاً بالإشراف على الحدود لتهدئة المنطقة” حسب الموقع.

روابط ذات صلة

مصادر: تركيا تؤمن كأس العالم 2022 في قطر

مصادر: تركيا تؤمن كأس العالم 2022 في قطر

“ذا جارديان”: المدرجات القطرية “الخاوية” تضر بصورة “كأس العالم” (صور)

“ذا جارديان”: المدرجات القطرية “الخاوية” تضر بصورة “كأس العالم” (صور)

“ذا جارديان” تنشر قصص معاناة “عمال المونديال” في قطر

“ذا جارديان” تنشر قصص معاناة “عمال المونديال” في قطر

صفعة أمريكية جديدة على وجه طهران.. تفكيك شبكة إيرانية روسية تمول حزب الله

صفعة أمريكية جديدة على وجه طهران.. تفكيك شبكة إيرانية روسية تمول حزب الله

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>